Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı

17.03.2022 14:07
Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Suşehri- Giresun karayolu Çamlıgöze baraj yol ayrımında meydana geldi. Kazada; M. V. yönetimindeki 28 ABT 439 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Sürücü ve araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SİVAS

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Giresun, Suşehri, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı - Son Dakika
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