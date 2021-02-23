Son dakika haber: Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastaneye kaldırıldı

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.
Los Angeles Şerif Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyuruldu. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı ifade edilirken, yaralı halde hastaneye kaldırdığı açıklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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