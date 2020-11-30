Son dakika haber! Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı
30.11.2020 13:07
Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 ve 3 yaşlarındaki 2 kardeş yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 ve 3 yaşlarındaki 2 kardeş yaralandı.
Kaza, Sorgun Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Ali Özden'in kullandığı 07 JU 906 plakalı ticari araç ile Hüseyin İnce'nin kullandığı 07 ALV 655 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada Hüseyin İnce'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Hasan Berat İnce ve 3 yaşındaki Eylül İnce yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü