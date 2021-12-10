Geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Nilüfer Ertürk'ün (37) cenazesi, Taraklı'da toprağa verildi.
D-100 kara yolu Sakarya- Kocaeli sınırında geçirdiği trafik kazası sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ertürk, müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Ertürk'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Taraklı'da babaevinin önüne getirildi.
Buradra helallik alınmasının ardından Yunuspaşa Camisi'ne götürülen Ertürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Törene, Ertürk'ün yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Biber ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, Ertürk'ün kardeşi polis memuru Fatih Esin Ertürk'ün de 2004 yılında Geyve ilçesi Alifuatpaşa mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. ???????
Kaynak: AA
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