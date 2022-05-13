Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

13.05.2022 05:05
Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'ta otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. 55 JK 054 plakalı otomobil sürücüsü U.S., Bostancılı Mahallesi mevkisinden Sinop istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjlere çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı U.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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Otomobil, Tragger, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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