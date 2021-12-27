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Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

27.12.2021 19:21
Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaza: Didim Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinde 09 ABZ 794 plakalı otomobil ise seyir halinde olan sürücü K.U, bulvara tali yoldan çıkan M.U yönetimindeki 09 YF 287 plakalı ticari otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç şeridinden çıkarken, araç sürücüsü K.U aracında sıkıştı. Kaza sonrası Polis, İtfaiye ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan araç sürücüsü İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkartıldı. Yaralanan K.U ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken araçta yolcu olarak bulunan F.G ile diğer araç sürücüsü M.U kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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İtfaiye, Tragger, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Trafik kazasında otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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