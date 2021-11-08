Açıklamada, polis memuru Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi 'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Davut Kaplan'ın trafik kazasında yaralandığı belirtildi.

Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan 'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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