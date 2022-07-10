Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü de Oğuz Kaan Orhan'ın ölümü üzerine yayımladığı taziye mesajında, "Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencilerimizden 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazada ölen 9 yaşındaki Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı - Son Dakika

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