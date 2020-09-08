Son dakika haber: Trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda 2 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası çıkan tartışma, tarafların yakınlarını olay yerine çağırması üzerine kavgaya dönüştü.
Polis, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanırken, kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaza ve kavga nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:56 - Kaynak: AA
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