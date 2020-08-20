Son dakika haber: Trafik polisi ekipleri çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Trafik polisi ekipleri çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı

Son dakika haberi: Trafik polisi ekipleri İstanbul genelinde çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı.

Son dakika haber: Trafik polisi ekipleri çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı, System.String[]

Trafik polisi ekipleri İstanbul genelinde çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı.

Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'dan itibaren sivil araçların çakar kullanımı yasaklanmıştı. Bu yasağa ilişkin trafik polisi ekiplerinin denetimleri de İstanbul'un çeşitli yerlerinde oluşturulan denetim noktalarında sürüyor. Bu akşam saatlerinde çakar ve emniyet şeridi denetimi yapıldı. Yapılan çakar ve emniyet şeridi uygulamasında bir çok araca emniyet şeridini kullanmaktan dolayı 1228 TL para cezası uygulanırken, çakar kullanan araçların sivil polis araçları olmaları nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 19:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Trafik polisi ekipleri çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı - Son Dakika
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