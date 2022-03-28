Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI

28.03.2022 15:47

Son dakika habere göre Antalya'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, iki aracın ardından bir ağaca çarparak durabildi.

Antalya'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, iki aracın ardından bir ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilinden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11. 00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Bulvarı Serik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücü, 07 ZN 446 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerlerken önce Hasan Ergün yönetimindeki 34 ABT 655 plakalı otomobile, daha sonra havalimanından servisten dönen midibüse arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kazanın ardından sürücünün ismini belirlemek için çalışma başlattı. Kazanın makas atma yüzünden kaynaklandığını söyleyen otomobil sürücüsü Hasan Ergün, Seyir halinde gidiyordum. Hızla yanımdan geçti. Makas atarak ilerliyordu. Nasıl oldu anlayamadan önce bana, sonra öndeki midibüse çarptı. Daha sonra yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ekipler otomobil içinden çıkartıp, hastaneye götürdü diye konuştu.

Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI
Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI
Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... TRAFİKTA MAKAS ATMA KAZASI; 1 YARALI - Son Dakika
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