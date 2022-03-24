Trafikte ekmek bıçaklı kavga kamerada

ANKARA'da, hafif ticari araç sürücüsünün, trafikte yol verme kavgasında motokuryeye ekmek bıçağı çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar 1247'nci Cadde'de meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli kurye, ara sokaktan caddeye çıkan, 06 FAC 69 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Kurye ile sürücü arasında kavga çıktı. Aracından elinde ekmek bıçağıyla inen sürücü, motokuryenin üzerine yürüdü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen sürücü, tekrar aracına bindi. Elindeki ekmek bıçağı ile cep telefonu kamerasına yansıyan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.