Trafikte kadın sürücüye sözlü taciz kamerada - Son Dakika
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Trafikte kadın sürücüye sözlü taciz kamerada

21.04.2022 13:03
Trafikte kadın sürücüye sözlü taciz kamerada

Ankara'da bir servis şoförü, yol verme sebebiyle tartıştığı kadın sürücüye küfür ve hakaret etti. Kadının kocası, "Aşağıdan gelen servis şoförü aracını eşimin aracının üzerine dörtlülerini dahi söndürmeye tenezzül etmeden sürüyor. Sonra camını indirerek ağır küfürler ediyor. Kendisini gerekli mercilere şikayet edeceğiz" dedi.

Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi'nde bir ara sokakta yol verme sebebiyle bir servis şoförü, binek araçta bulunan kadın sürücüye sözlü tacizde bulundu. Kadının hasta olan ablasını eczaneye getirdiği öğrenilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

"CAMI İNDİRİP AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞ"

Sözlü tacize uğrayan kadının eşi Muhammed Atlamaz, olayla ilgili şikayetçi olmak için gerekli mercilere başvuracaklarını söyleyerek, "Dün saat 2 gibi öğleden sonra eşim ve ablası sağlık ocağı civarında eczaneye uğramak için ara sokakta ilerlemekteydiler. Aşağıda park halinde olan servis şoförü o esnada yukarıya doğru hareketleniyor. Ancak eşim yolun boş olduğunu düşünerek aracı yola biraz ortalı bırakmış. Yani durduğu 10 saniye kadar bir süre ancak aşağıdan gelen servis şoförü aracını eşimin aracının üzerine dörtlülerini dahi söndürmeye tenezzül etmeden sürüyor. Ondan sonra camını indirerek ağır küfürler ediyor. Kendisini gerekli mercilere şikayet için harekete geçmiş bulunmaktayım" dedi.

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Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kadın sürücüye sözlü taciz kamerada - Son Dakika


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