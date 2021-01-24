Kaçan S.E. ile oğlu Batuhan E. ise aynı gün yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün Çay Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.E. serbest bırakılırken, Batuhan E. ise tutuklandı.

Çay ilçesi eski hal kavşağında 22 Ocak'ta, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, 'hatalı sollama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.'nin oğlu Batuhan E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine art arda ateş etti.

Kaynak: DHA

Karahisar, Ocak, Ölü, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Trafikte ölümlü kavgaya karışan genç tutuklandı, babası serbest - Son Dakika

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