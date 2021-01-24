Son dakika haber! Trafikte ölümlü kavgaya karışan genç tutuklandı, babası serbest - Son Dakika
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Son dakika haber! Trafikte ölümlü kavgaya karışan genç tutuklandı, babası serbest

24.01.2021 18:15
Son dakika haber! Trafikte ölümlü kavgaya karışan genç tutuklandı, babası serbest

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, trafikte çıkan tartışmada TIR şoförlerine atış açıp Sinan Sarıkaya'yı (34) öldüren, A.K.'yı (52) de yaralayan Batuhan E. (20) tutuklandı, yanındaki babası S.E. ise (49) serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, trafikte çıkan tartışmada TIR şoförlerine atış açıp Sinan Sarıkaya'yı (34) öldüren, A.K.'yı (52) de yaralayan Batuhan E. (20) tutuklandı, yanındaki babası S.E. ise (49) serbest bırakıldı.

Çay ilçesi eski hal kavşağında 22 Ocak'ta, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, 'hatalı sollama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.'nin oğlu Batuhan E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine art arda ateş etti.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ ÖLDÜS.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, TIR şoförü Sinan Sarıkaya ve A.K.'yı hastaneye kaldırdı. Çay Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen Sinan Sarıkaya kurtarılamadı. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaçan S.E. ile oğlu Batuhan E. ise aynı gün yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün Çay Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.E. serbest bırakılırken, Batuhan E. ise tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trafikte ölümlü kavgaya karışan genç tutuklandı, babası serbest - Son Dakika

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