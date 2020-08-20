Son dakika haber: TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYE SİLAH GÖSTERDİ - Son Dakika

Olay, Zeytinburnu Kennedy Caddesinde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Halis Demir Kennedy Caddesinde seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile gerginlik yaşadı. Gerginlik seyir halinde devam ederken otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi. O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:26

Kaynak: DHA

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