Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Hadımköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran ardından sırtından 5 kez bıçaklayan zanlının polisteki ifadesi ortaya çıktı.

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi. Muhammed Enes U.'ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

(İHA)