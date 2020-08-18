Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydan gelen trafo yangını paniğe sebep oldu.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda trafodan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında vatandaş ve esnaf arasında büyük panik yaşanırken, yangının söndürülmesinin ardından herkes raht bir nefes aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR