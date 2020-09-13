Son dakika haber | Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi'nde bulunan trafoda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz

ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı

Meteoroloji sabah saatlerinde uyarmıştı! İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı

Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi

Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti

Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü

İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak

Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri

Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor

Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek

'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Okay'ı istedik ama kulübü vermedi" diyen Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda itirafı: Kalacak diye bir şey yok

Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse

Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı