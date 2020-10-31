Son dakika haber: Traktör altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Traktör altında kalan çiftçi öldü

31.10.2020 23:27
Son dakika haber: Traktör altında kalan çiftçi öldü, System.String[]

Son dakika habere göre KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Dağ (68) hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Dağ (68) hayatını kaybetti.

Kaza Yahyalı ilçesi Derebağ mahallesinde meydana geldi. Mustafa Dağ, traktörü ile ekili tarlasından çalıştıktan sonra evine giderken sürdüğü traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürdüğü traktörün altında kalan Dağ, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiyenin çalışması ile cansız bedeni traktör altından çıkarılan Mustafa Dağ'ın cesedi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber: Traktör altında kalan çiftçi öldü
Son dakika haber: Traktör altında kalan çiftçi öldü

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Traktör altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika


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