8 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için Araban Devlet Hastanesine kaldırılırken Araban İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı

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