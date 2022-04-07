Son dakika haber: Traktör devrildi; sürücü öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da devrilen traktörün sürücüsü Ali Şermet (57) hayatını kaybetti, oğlu Kadir Şermet (14) ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Suruç ilçesi Bostancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Ali Şermet yönetimindeki 63 L 3409 plakalı traktör, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, Ali Şermet ile oğlu Kadir Şermet, traktörün altında kaldı. Çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şermet kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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