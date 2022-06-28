Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

28.06.2022 10:40
Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde bulunan Remzi G. idaresindeki 55 AEY 581 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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