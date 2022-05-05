Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada

05.05.2022 09:14
Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberi: Amasya'da bir minibüs, arkasına takılan traktör römorkuyla şehir merkezinde trafikte seyir etti.

Amasya'da bir minibüs, arkasına takılan traktör römorkuyla şehir merkezinde trafikte seyir etti.

Amasya'da bir minibüs sürücüsünün aracının arkasına traktör römorku takarak trafikte seyir etmesi tehlike oluşturdu. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen minibüsün arkasında traktör römorkunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Minibüs, çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - AMASYA

Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada

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Traktör, Minibüs, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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