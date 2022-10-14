Olay, Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıçayırı Mahallesi'nde bir işletmede çalışan 21 yaşındaki Saniye Zeyrek, hareket halindeki traktörün römorkundan düştü. Traktör römorkunun altında kalan talihsiz işçi, ağır yaralanarak Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralı Zeyrek, buradan sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Darıçayırı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Traktörden düşen işçi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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