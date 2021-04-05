Son dakika haber | Trakya'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler sıkılaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Trakya'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler sıkılaştırıldı

05.04.2021 11:13
Son dakika haber | Trakya'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler sıkılaştırıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geride kalan haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte denetimler sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda da denetim yapıyor.

Ekipler özellikle İstasyon Caddesi'nde kafe ve çay bahçelerini denetleyerek vatandaşların masalarda toplu halde oturmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vakaların artmasına rağmen bazı vatandaşların maske takmadıkları, bazı vatandaşların ise yasaklanan caddelerde sigara içtikleri görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otoban gişelerindeki denetimlerini de sürdürüyor.

Esnaf Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, kentteki vakaların artmasından büyük endişe duyduklarını söyledi.

Denetimlerin üst düzeyde yapılmasını yerinde bulduklarını ifade eden Yılmaz, tüm müşterilere HES kodu sorgulaması yaparak, sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılarda bulunduklarını anlattı.

Yılmaz, vakaların düşmesi için herkesin özen göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Edirne ve Tekirdağ

Edirne'de de dezenfeksiyon ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde çalışma yapıyor.

Vaka sayılarının çok olduğu İpsala ilçesinde Kaymakamlık, hastalığın en çok ev ortamlarında bulaş gösterdiğini, bu nedenle ev ziyaretlerine son verilmesi gerektiğini belirtti.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, varyant virüsün etkisiyle vaka sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda yapılan denetim ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmadan önlemlere uyması istendi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sarıcaali Köyü Muhtarı Bahattin Kaya, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaya, köy meydanında tedbirlere uygun düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

"Kurallara uyulmalı"

Edirneli İdris Yeşilırmak, vaka artış hızının azalmasının kurallara uymaktan geçtiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin riayet etmesi gerektiğine dikkat çeken Yeşilırmak, "Bu süreçte kurallara uymalıyız. Ev ziyaretlerine gitmeyelim. Bu artışlar böyle devam ederse sonumuz kötüye gidiyor." diye konuştu.

Tekirdağ'da da salgın tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler esnafı ve vatandaşları salgın tedbirleri kapsamında bilgilendiriyor.

Kent merkezindeki caddelerde ve bazı bankaların önünde vatandaşlar haftanın ilk günü olması nedeniyle yoğunluk oluşturuyor.

Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyduğu gözlendi.

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, 27 Mart, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Trakya'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler sıkılaştırıldı - Son Dakika


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