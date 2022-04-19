Son dakika haber... Trakya Üniversitesi Hastanesinde deprem ve acil durum tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde deprem ve acil durum tatbikatı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, bir deprem ya da afet durumunda yapılması gereken müdahalelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve afetten etkilenen çalışanların güvenli bir bölgeye nakillerinin sağlanması amaçlandı.

Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Taş ve Hastane Acil Durum ve Afet Yönetim Birimi tarafından koordine edilen tatbikatta, senaryo gereği yaşanan bir depremin ardından olası bir deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarına yer verildi.

Tatbikata UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amirliği görevlileri de katıldı.