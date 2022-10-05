Son dakika haber: Tramvay güvenlik görevlisi Hülya'nın ölümüne yol açan sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Son dakika haber: Tramvay güvenlik görevlisi Hülya'nın ölümüne yol açan sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

05.10.2022 10:49
Son dakika haber: Tramvay güvenlik görevlisi Hülya'nın ölümüne yol açan sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (38), otomobille çarparak ölümüne neden olan Bahadır Sıgalı'ya (34) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar...

İZMİR'in Konak ilçesinde, görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (38), otomobille çarparak ölümüne neden olan Bahadır Sıgalı'ya (34) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Onaylı'nın, yaya geçidinden kırmızı ışıkta koşarak geçmeye çalıştığı belirtilirken, Sıgalı'nın da kazada yüksek hızda ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği kaydedildi. Kazada kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin ihmallerinin bulunmadığı da vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji Şirketi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, 20 Eylül günü saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı. Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hülya Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

İKİ TARAFTA DA İHLAL TESPİTİKazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi. Bu sıra gelen Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı'nın, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi.'KURUM VE KURULUŞLARIN İHMALİ GÖRÜLMEDİ'Bahadır Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı'nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı. Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.SEYYAR TUVALETLER YERLEŞTİRİLDİÖte yandan kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tramvay duraklarına seyyar tuvaletler yerleştirildi ancak henüz kullanılmaya başlanmadı.

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Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tramvay güvenlik görevlisi Hülya'nın ölümüne yol açan sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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