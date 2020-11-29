Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da Kabataş- Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

-İHA-