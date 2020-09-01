Son dakika haber... Travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor - Son Dakika

- Travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor

Oltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu Mahallesi'ndeki travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor.

Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkat çeken travertenlerdeki suyun, egzama ve mantara iyi geldiğine inanlar da sık sık bölgeyi ziyaret ediyor.

Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Yöremiz volkanik bir bölgedir. Burada yaygın faylar var bu faylardan mineralli sular çıkmaktadır. Bu sular bu bölgede şifa olarak kullanılıyor. İçenler böbrekler iyi geldiğini ekzama hastalığına iyi geldiği yöre halkı tarafından söylenmekte. İçimi de gayet güzel, fakat suyun genel analizini yaptırarak bilgilendirilmesi lazım" dedi.

Aşağı Kumlu Mahallesi sakinlerinden Yaşar Gösel ise, "Yazın buraya geliyoruz. Köyümüzün sınırları içerisinde güzel bir yer. Su sodayı andırıyor tuzlu acımsı bir su. Muhtemelen böbrek hastalıklarına idrar yollarına cilt hastalıklarına da iyi geliyor. Zaman zaman dışarıdan gelen arkadaşlarımızı getirip burayı gezdiriyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da gelip görmelerinde fayda var. Buyursunlar gelsinler kendilerini buralara getirir gezdiririz ağırlarız" dedi.