Son dakika haber! Tren çarpmasıyla 6 kişinin öldüğü minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 6 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan sürücüsü Bilal Küllü'nün (51) henüz ifadesi alınamadı. Kazaya neden olmakla suçlanan ve ölenlerin ailelerinin tepkilerini çeken Küllü'nün tedavi gördüğü hastane odasının kapısında polisler nöbet tutuyor.

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.