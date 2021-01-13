Son dakika haber: Trendyol'dan 2020'de ekonomiye 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı - Son Dakika

Son dakika haber: Trendyol'dan 2020'de ekonomiye 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı

13.01.2021 13:03
Son dakika haber: Trendyol'dan 2020'de ekonomiye 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "2020'de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcı Trendyol'da 347 milyon adet ürün sattı.

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "2020'de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcı Trendyol'da 347 milyon adet ürün sattı. Esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirerek, onları daha çok müşteriye ulaştırıyoruz ve işlerini büyütüyoruz. Yerli üretimi ve üreticileri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol, bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen "Trendyol'un Türkiye Ekonomisine Etkileri" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Trendyol Kurucusu ve CEO'su Mutlu, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Trendyol'un, milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir e-ticaret platformu olmanın ötesinde, işletmelerin ticaretlerini dijitalde sürdürdüğü büyük bir pazar yeri olduğunu belirtti.

Platform sayesinde kendileriyle çalışan işletme ve satıcıların, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasını sağladıklarını aktaran Mutlu, üretimi, üreticiyi, esnaf ve KOBİ'yi desteklediklerini, istihdama katkı sağladıklarını kaydetti.

Tüm ödemeleri dijital yöntemlerle alarak kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırdıklarını belirten Mutlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi döneminde, platformumuzda satış yapan işletmelerin ve ihtiyaçlarını karşılayan müşterilerin artmasıyla Türkiye ekonomisine pozitif etkimiz daha da arttı. 2020'de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletmemiz ve 1,1 milyon bireysel satıcımız platformumuz üzerinden 347 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. Platformumuzda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ, 1.205'i ise büyük işletmeler. Satıcılarımız, Trendyol'dan gelen siparişleri karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte platformumuzda gerçekleşen satışlar ürün imalatı, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri ve dijital pazarlama gibi birçok sektörü harekete geçiriyor. Trendyol, bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. 98 bin satıcımız ve bu dolaylı istihdam ile birlikte Türkiye ekonomisine toplam 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyoruz. PAL, istihdam etkimizin 2023'te 2,4 milyon kişiye ulaşmasını öngörüyor."

"Satıcıların yüzde 90'ı cirosunu, yüzde 82'si istihdamını artırdı"

Demet Mutlu, araştırma kapsamında yapılan satıcı anketlerinden çıkan sonuçlara göre, Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra satıcıların yüzde 90'ının cirosunu, yüzde 82'sinin de istihdamını artırdığını bildirdi.

Mutlu, "Anket sonucuna göre, satıcılarımızın yüzde 87'si genel performansının olumlu etkilendiğini, yüzde 80'i tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını, yüzde 77'si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını belirtiyor. Ayrıca Trendyol sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini de sınırlı hissettiğini belirten satıcı oranı yüzde 77." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol olarak yerli üretime çok önem verdiklerini aktaran Mutlu, "Satıcılarımızın yüzde 98'i yerli şirketlerden oluşuyor. Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin yüzde 72'si Türkiye'de üretiliyor. 14 bin satıcı bizimle çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye'de üretti veya ürettirdi. Türk markalarının ve ürünlerinin global pazarlarda daha fazla yer alması ve e-ihracat önceliklerimiz arasında ve e-ihracat yapan işletme sayısını artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye bugüne kadar 335 milyon dolar dış yatırım getirdik"

Trendyol Kurucusu ve CEO'su Mutlu, tüm satıcıların Trendyol üzerinden aynı büyük pazara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Küresel rekabette öne çıkmak için Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesi gerekiyor. Biz de buna katkı sağlıyoruz. Trendyol olarak, operasyonel giderlerimiz içinde Ar-Ge'ye yüzde 28 pay ayırıyoruz. Ülkemizdeki parlak yeteneklere yeni teknolojiler geliştirme şansı sunarak onların ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Trendyol olarak Türkiye'ye bugüne kadar 335 milyon dolar dış yatırım getirdik. Bu yatırımları dijital ekosistemin gelişmesi için kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz.

Trendyol'da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor. Türkiye'nin her yerinden bu ürünlere platformumuz sayesinde ulaşılabiliyor. Müşterilerimiz fiyat ve satıcı kıyaslaması yaparak istediği ürünü seçebiliyor ve neredeyse tüm ihtiyaçlarını platformumuz üzerinden hızlı ve güvenli şekilde karşılayabiliyor. Platformumuzda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9,2 milyon iken, 2020'de bu sayı 19,3 milyona ulaştı. 2020'nin son çeyreğinde günde ortalama 1,1 milyon paketi müşterilerimize ulaştırdık."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Trendyol, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Trendyol'dan 2020'de ekonomiye 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı - Son Dakika Ekonomi


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