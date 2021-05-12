Son dakika haber... Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şehrin göbeğinde makas değişimi için beklemeye giren yük treni, vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti. Trenin makas değişimi uzun sürünce, bir an önce vakasına ulaşmak isteyen ambulans şoförü, zaman kazanmak için güzergah değiştirmek zorunda kaldı. Ambulansın dakikalarca treni beklediği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vakaya giden 112 Acil Servise ait ambulansı fark eden seyir halindeki sürücüler siren sesleriyle kenara dizilerek ambulansa yol verdi. Araçların kenara çekilmesiyle ilerleyen ambulans, hemzemin geçitte bir yük treninin makas değişimine denk geldiği için bölgede mahsur kaldı. Yük treninin makas değişimi esnasında bir süre bekleyen ambulans, trenin dakikalarca hareket etmemesi üzerine siren çaldı.

Güzergah değiştirmek zorunda kaldı

Sonuç alamayan ambulans şoförü, geri gelerek çareyi Talatpaşa İlk/Ortaokulu bölgesindeki ikinci hemzemin geçitten geçmekte buldu. Trenin azizliğine uğrayan ambulansın o anları çevredekiler tarafından endişeyle izlendi. - TEKİRDAĞ