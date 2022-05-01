Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü

01.05.2022 16:08

Gelen son dakika haberlerine göre Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü İzmir'in Ödemiş ilçesinde trenle traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde trenle traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir'in Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Çınarlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treniyle Hasan Hüseyin Arıcı yönetimindeki 20 SV 678 plakalı traktörle çarpıştı. Kaza neticesinde traktör sürücüsü Arıcı kaza yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Arıcı'nın kontrolsüz geçitten geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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