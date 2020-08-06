Son dakika haber: Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli - Son Dakika

Son dakika haber: Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli

Son dakika haberi: Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeliTROIA Savaşı (Truva Savaşı) komutanlarının kurduğu Perge Antik Kenti'nde bulunan kadın heykeli, heyecan yarattı.

Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli

TROIA Savaşı (Truva Savaşı) komutanlarının kurduğu Perge Antik Kenti'nde bulunan kadın heykeli, heyecan yarattı. Yaklaşık 1700 yıllık heykelin, Perge Antik Kenti'nin aristokrat ailelerinden birine mensup kadın hayırsevere ait olabileceği belirtildi.

Troia Savaşı'na katılan Akalı komutanların bir kısmının kurduğu Pamphylia'nın metropolis kentlerinden Perge, 2020 yılı kazılarında yeni bir heykel buluntusuyla heyecanlandırdı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bulunan M.S. 3'üncü yüzyıla ait heykelin, olasılıkla aristokrat bir aileye mensup Pergeli hayırsever bir kadına ait olduğu belirtildi. Sade giysisi, ortadan ayrılmış dalgalı saçları, başındaki örtü, göz bebekleri, kaş, burun, dudak ve çene işlenişiyle Perge Heykeltraşlık Okulu'nun özelliklerini yansıtan, başı boynundan kırılmış kadın heykeli, temizleme ve birleştirme çalışmalarından sonra Antalya Müzesi'nde ziyaretçileri karşılayacak. M.S. 2'nci yüzyılda yöneticisi 'Plancia Manga' adındaki bir kadın olan Perge Antik Kenti'nde bulunan 1 metre 80 santimetre boyundaki kadın heykelinin, olasılıkla Plancia Manga gibi kentin kadın hayırseverlerinden biri olmasının da anlamlı olduğu ifade edildi.

KENTİN ARİSTOKRAT AİLELERİNDEN BİRİNE MENSUP KADIN

Perge kazılarını yürüten Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, 2020 yılı çalışmalarında bulunan ilk eserle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Kepçe, "M.S. 3'üncü yüzyıla tarihlenen eseri bulduğumuz alan, M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait yuvarlak planlı kulelerin olduğu alan. Söz konusu olan bu alanda M.S. 3'üncü yüzyılda ciddi bir yenileme faaliyeti gerçekleştirilmiş, heykeller eklenmiş, düzenlemeler yapılmış. Adeta özel bir onurlandırma mekanı oluşturulmuş. Bu nedenle, bulduğumuz bu kadın heykeli de olasılıkla kentin aristokrat ailelerinden birine ait, onurlandırılmış bir kadın" dedi.

AYAKLARININ ALTINDA ONURLANDIRMA YAZISI OLMALI

Perge'nin ünlü kadın yöneticisi Plancia Manga'nın önemli bir hayırsever olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kepçe, "Bu kadın da onun gibi Pergeli hayırsever bir kadın olabilir" dedi. Kadın heykelinin giysisinin ince dökümlü, uzunca bir manto olduğunu anlatan Prof. Dr. Kepçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başı kapalı. Sağ eli yakasını örtecek şekilde sol kolu da dışarda olacak şekilde biçimlendirilmiş. Giysinin arka kısmına bakınca daha az işlenmiş olduğunu görüyoruz. Büyük olasılıkla bir nişin içine konulmuş olmalı. Yerine ilk yerleştirildiğinde olasılıkla altında bir de onurlandırma yazısı olmalı. Heykelin başı ise boynundan kırılmış olarak yerinde bulundu. Olduğu yerde kırılmış. Saçlar dalgalar halinde ortadan ikiye ayrılmış. Göz bebekleri, kaş, burun, dudak, çene işlenişi de Perge Heykeltraşlık Okulu'nun özelliklerine oldukça benziyor."

Prof. Dr. Kepçe, uzmanlarının gerçekleştireceği temizleme ve birleştirme çalışmalarından sonra heykelin Antalya Müzesi'nde ziyaretçileri karşılayacağını kaydetti.

PERGE ANTİK KENTİ

Perge'deki kazı ve restorasyon çalışmaları, İstanbul Üniversitesi adına Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından 1946'da başladı. Prof. Dr. Mansel'in ölümünün ardından, kazı başkanlığını 1975-1988 yılları arasında Prof. Dr. Jale İnan üstlendi. Kazı ve restorasyon çalışmaları daha sonra Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu tarafından yürütüldü. 1946'da başlayan çalışmalarda, yuvarlak kuleli ve avlulu Helenistik Kapı, sütunlu cadde, çeşmeler, macellum/agora, hamamlar ve tiyatro gibi kentin daha çok anıtsal kamusal yapılarında kazılar yapıldı. Bu kazılarda yüksek kaliteli ve iyi korunmuş çok sayıda heykel bulunması, Perge'de bir heykeltraşlık okulunun varlığına işaret ediyor. Homeros'un İlyada Destanı'nda anlattığı Troia Savaşı'nın dramatik bir sahnesinin tasvir edildiği mozaiğin de bulunduğu Perge Antik Kenti, her yıl binlerce ziyaretçiyle buluşuyor.

Son dakika haber: Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli

İstanbul Üniversitesi, Truva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek         
14:11
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Otomobilin çarptığı küçük kız Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
14:01
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı         
13:13
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var         
12:58
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek         
12:46
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti         
12:31
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı         
11:57
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu         
11:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit         
10:45
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi         
10:40
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi         
10:04
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi         
23:47
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu         
17:16
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı         
16:39
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 16:00:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Troia Savaşı komutanlarının şehrinde 1700 yıllık hayırsever kadın heykeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei