Son dakika haber... Trump destekçileri Kongre binasını bastı: 4 ölü - Son Dakika

Seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabullenemeyen Trump destekçileri ülkeyi karıştırdı. Kongre binasına baskın düzenleyen kalabalık grubun işgali 4 saat sürdü. Çıkan olaylarda 4 kişi de hayatını kaybetti. Washıngton'da ise 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalık karıştı. Seçimi kaybeden Donald Trump, miting düzenleyip taraftarlarını galeyana getirdi. Öfkeli kalabalık, seçimi netleştirme oturumu yapacak olan kongre binasına yürüdü.

Kongre önünde barikat kuran polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı. Polis gözyaşartıcı gaz kullansa da buna rağmen engeli aşan çok sayıda kişi içeri girdi. Siyasilerin büyük bir kısmı ise kongre binasından tahliye edidi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi de gözaltına alındı. Kongrenin basılmasından kısa süre sonra Washington'daki ulusal muhafızların tamamı bölgeye sevk edildi. Başkentte 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Seçilmiş Başkan Joe Biden olayların ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı. Biden ayrıca Kongredeki kaosun gerçek Amerika'yı yansıtmadığını, bunun muhalefet değil kargaşa ve kaos olduğunu belirtti.

Başkan Trump ise destekçilerine 'evlerinize gidin, barışa ihtiyacımız var' mesajı verdi. Sosyal medya devlerinden Twitter, yaşananlar sonrası Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitlendiğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu. Amerika'da yaşanan olaylar sonrası Türkiye'den açıklamalar ve değerlendirmeler de geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafları itidal ve sağduyuya davet etti.

Açıklamada ayrıca, 'ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)