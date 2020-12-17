Son dakika haber | Trump'tan Kral Selman'a Katar mesajı
17.12.2020 23:23
Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda iyimser olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda iyimser olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede önemli ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığına işaret eden Deere, Trump'ın Kral Selman bin Abdulaziz'e liderliği için teşekkür ettiğini aktardı.
Deere, Trump'ın Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda da "iyimser" olduğunu dile getirdiğini kaydetti.
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