Son dakika haber... TSE'den elektrik endüstrisinin küresel pazara erişimini kolaylaştıracak protokol - Son Dakika

Son dakika haber... TSE'den elektrik endüstrisinin küresel pazara erişimini kolaylaştıracak protokol

19.10.2020 10:15
Son dakika haber... TSE'den elektrik endüstrisinin küresel pazara erişimini kolaylaştıracak protokol, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Almanya'nın Test ve Sertifikasyon Enstitüsü VDE, Türkiye'deki elektrik endüstrisinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapmak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla iş birliğine gitti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Almanya'nın Test ve Sertifikasyon Enstitüsü VDE, Türkiye'deki elektrik endüstrisinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapmak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla iş birliğine gitti.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü TSE Başkanı Adem Şahin ile VDE Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve VDE Global Services GMBH Genel Müdürü Sven Öhrke tarafından sanal ortamda imzalandı.

Protokolle piyasadaki elektrikli ve elektronik eşyaların ürün güvenliği sağlanacak ve iki ülkedeki ürün ve hizmet kalitesi artacak, şirketlerin küresel pazarlara erişimi kolaylaşacak. Yapılacak testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapılacak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı verilecek.

İhracatçılara geniş pazar olanakları oluşturacak

İhracatçılar için daha geniş pazar olanaklarını mümkün kılacak protokolle tüketiciler için güvenilir ürünlere sürdürülebilir erişim imkanı sunulacak.

TSE, dünyanın en gelişmiş belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarları ile rekabet ederken üreticiler de standardizasyon faaliyetlerinin içinde daha çok yer alacak.

Yenilenebilir enerji ve teknolojilere odaklanılacak

Protokolle yenilenebilir enerjinin yanı sıra e-mobilite, akıllı ev, kablosuz teknolojiler, enerji verimliliği, güç ölçümleri ve standartları gibi yeni teknolojilere odaklanılacak.

Standardizasyon, test, belgelendirme, kalibrasyon, eğitim gibi alanlarda, izleme ve muayene faaliyetleri daha ileri noktalara taşınacak ve uluslararası faaliyetlerde de iş birliği devam ettirilecek.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... TSE'den elektrik endüstrisinin küresel pazara erişimini kolaylaştıracak protokol - Son Dakika Ekonomi

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