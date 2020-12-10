Son dakika haber! TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti - Son Dakika

Son dakika haber! TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti

10.12.2020 11:15
Son dakika haber! TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle taşımacılık yapan esnafın zor günler geçirdiğini belirterek destek paketi talep etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle taşımacılık yapan esnafın zor günler geçirdiğini belirterek destek paketi talep etti.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık yapan esnafın sorunlarına değindi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçtiğine işaret eden Apaydın, yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde de velilerin çocuklarını servise vermeyip okula kendilerinin götürdüğünü belirtti.

Apaydın, bu dönemde servisçi esnafının işinin tamamen durduğunu vurgulayarak, "Alınan kredilerin ödeme dönemi geldi. Kredisini ödeyemeyen esnafın araçlarına haciz gelmeye başladı. Okul servislerine bir destek verilmezse okullar yeniden açıldığında veliler, çocuğunu okula gönderecek servis aracı bulamayabilirler. Çünkü araçların yarıdan fazlası okul yollarında değil, yediemin otoparklarında olabilir." ifadelerini kullandı.

Apaydın, şehir içi toplu taşıma yapan esnafın da getirilen önlemler nedeniyle sıkıntılar yaşadığını, salgının ilk dönemlerinde uygulamaya konulan, kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu alma ve ayakta yolcu taşımama kuralları nedeniyle zarar etmeye başladığını bildirdi.

"Nakit yardımı ya da ÖTV'siz akaryakıt sağlanmalı"

Taşımacı esnafının artık ayakta kalmasının mümkün olmadığı bir noktaya geldiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Diğer tüm esnaf ve sanatkarlar gibi taşımacı esnafı da yolun sonuna geldi. Bu krizden çıkabilmek için şoför ve nakliyeci esnafı için özel bir paket açıklanmalı. En önemlisi vergi ve prim borç yapılandırma ödemeleri faizsiz en erken 2021 yılı Aralık ayı sonuna kadar uzatılmalı. Diğer taraftan, servis aracı işletenler başta olmak üzere işleri tamamen duran esnafımıza okullar tamamen açılıncaya kadar doğrudan karşılıksız nakdi yardım yapılmalı ve ÖTV'siz akaryakıt sağlanmalı."

Fevzi Apaydın, Akaryakıt, Türkiye, Okul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim         
10:45
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
10:38
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı         
09:48
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:34:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei