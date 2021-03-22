Son dakika haber: TSPB 7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'na son başvuru 26 Nisan olarak belirlendi - Son Dakika

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB), bütçe, birikim ve yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratarak ülkede finansal okuryazarlık bilincini sağlamak amacıyla düzenlediği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına başvurular 26 Nisan'a kadar sürecek.

TSPB açıklamasına göre, Birlik tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına başvurular devam ediyor.

15 Şubat'ta başlayan TSPB'nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına başvurular, 26 Nisan'a kadar sürecek. Başvurular, www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesinden online olarak yapılabilecek.

Ödül, toplamda 35 bin TL tutarında yatırım fonu varlık dağılımı

Yarışmada ödül alan birinci filme 12 bin 500 TL, ikinci filme 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL tutarında yatırım fonu varlık dağılımı verilecek. Ayrıca, 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019'da trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına da "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek. Özel Jüri Ödülü'nü kazanan yönetmen ise 5 bin TL değerindeki yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak.

Yarışmada ilk 10'a girenler, "sinema unsurları" üzerine konunun uzmanıyla yarım günlük bir söyleşiye katılma hakkı kazanacak.

"Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının konusu "Kapalı Gişe Yaşamlar" olacak. Yarışma kapsamında belirlenen 26 kelimeden en az 10 tanesi kullanılarak 3 dakikayı geçmemek şartıyla yapılması istenen filmlerde, yatırım yaparak geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor.

Filmde en az 10 tanesi geçmesi gereken 26 kelime "bütçe", "birikim", "yatırım", "birikim ve yatırım hedefi", "yaşam süresinin uzaması", "hisse senedi yatırım fonu", "kitle fonlaması", "robo danışmanlık", "sürdürülebilirliğin finansmanı", "etki yatırımları", "gelecek ve risk", "finansal planlama", "emeklilik", "portföy ve portföy dağılımı", "yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)", "pay (hisse)", "borçlanma aracı yatırım fonu", "tahvil", "kira sertifikası", "bireysel emeklilik", "aracı kurum", "portföy yönetim şirketi", "banka", "yatırım danışmanı", "sosyal medya dolandırıcılığı/tehlikeleri" ve "kadınların finansal okuryazarlığı" olarak belirlendi.

Bu yılki filmler oluşturulan ana jüri, TSPB jürisi, sektör jürisi ve halk jürisi tarafından değerlendirilecek.