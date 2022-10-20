Son dakika haber: Ttk'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu: 5 Müessesede 1 Yılda Meydana Gelen Kazalarda 2 Bin 960 İşçi Yaralandı. - Son Dakika
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Son dakika haber: Ttk'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu: 5 Müessesede 1 Yılda Meydana Gelen Kazalarda 2 Bin 960 İşçi Yaralandı.

20.10.2022 10:54
Son dakika haber: Ttk'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu: 5 Müessesede 1 Yılda Meydana Gelen Kazalarda 2 Bin 960 İşçi Yaralandı.

Son dakika haber... Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2021 yılı faaliyet raporuna göre; kuruma ait 5 müessesede bir yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Bu sayı günlük hesaplandığında her gün ortalama 8 yaralanmaya denk geliyor. Kazaların yüzde 98’i yer altında meydana gelirken; 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra’daki kazalarda iki günde bir işçi yaralandı. Raporda, Zonguldak'a ilişkin “Havzadaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir” denildi.

TAMER ARDA ERŞİN

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2021 yılı faaliyet raporuna göre; kuruma ait 5 müessesede bir yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Bu sayı günlük hesaplandığında her gün ortalama 8 yaralanmaya denk geliyor. Kazaların yüzde 98'i yer altında meydana gelirken; 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki kazalarda iki günde bir işçi yaralandı. Raporda, Zonguldak'a ilişkin "Havzadaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir" denildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2021 yılı faaliyet raporunda, kuruma bağlı Kara, Kozlu, Üslümez, Armutçuk ve Amasra müesseselerinde bir yılda yaşanan kazalardaki yaralanmalara ilişkin veriler yer aldı.

Rapora göre; 5 müessesede bir yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Bu sayı, günlük olarak hesaplandığında ortalama 8 yaralanmaya denk geliyor. 2021 Ocak ayında bir işçi ise yaşamını yitirdi.

Kuruma bağlı müesseselerdeki yaralanma kazalarının yüzde 34'ü (1013) Karadon, yüzde 27'si (793) Kozlu, yüzde 21'i (622) Üzülmez, yüzde 11'i (323) Armutçuk ve yüzde 7'si (203) ise 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'da meydana geldi. Amasra'daki yıllık yaralanan işçi sayısı günlük olarak hesaplandığında 2 günde bir işçi yaralandı.

Yaralanmalı maden kazalarının yüzde 98'i yer altında, yüzde 2'si yer üstünde meydana geldi. Raporda, bu kazaların nedenleriyle ilgili "Yüzde 68'si muhtelif, yüzde 15'i göçük, yüzde 12'si malzeme taşıma, yüzde 2'si nakliyat ve yüzde 2'si harici işlerde görülmektedir" ifadesi yer aldı.

Raporda, "Zonguldak Taş Kömürü Havzasındaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir" denildi.

Kaynak: ANKA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ttk'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu: 5 Müessesede 1 Yılda Meydana Gelen Kazalarda 2 Bin 960 İşçi Yaralandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ttk'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu: 5 Müessesede 1 Yılda Meydana Gelen Kazalarda 2 Bin 960 İşçi Yaralandı. - Son Dakika
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