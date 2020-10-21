Son dakika haber... TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk dersi Rektör Tabakoğlu verdi - Son Dakika

Son dakika haber... TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk dersi Rektör Tabakoğlu verdi

21.10.2020 12:37
Son dakika haber... TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk dersi Rektör Tabakoğlu verdi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk ders töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk ders töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk ders töreni, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektör Tabakoğlu, sağlık ordusuna 130'u uluslararası olmak üzere 635 yeni neferin katıldığını belirtti.

Öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi dileyen Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzün imkanlarıyla artık bir konuda bilgi sahibi olmak çok kolay. Yeter ki siz bir konuda bilgi sahibi olmak ve uzmanlaşmak isteyin. Dağın zirvesine ulaşmak istiyorsanız göğü hedeflemelisiniz. Bu bilgi okyanusundan siz de payınızı alın. Hiçbir bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyin. Sorun, sorgulayın. Keşifler, sorgulamakla ve merakın peşinde koşmakla olur. Birçok icat ve keşif sizlerin yaşlarındaki insanlar tarafından bulunmuştur. Neden sizlerin ismiyle anılan bir kanun, patent veya keşif olmasın? Bunu yapabilmek için ihtiyacınız olan tek şey çalışmak."

Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ da üniversitenin sağlık eğitimi alanında başarılı olduğunu belirterek, "Asla yerinizde saymayın, sürekli kendinizi geliştirin, öğrenin, araştırın. Üniversite olarak sizlere oldukça gelişmiş imkanlar tanıyoruz. Kendimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Akreditasyon çalışmalarımız bunun en güzel göstergesidir. Vatan, devlet ve millet sevgisi ile sizlere sağlanan imkanların karşılığını verin." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın açılış derslerinin ardından bölüm akademisyenleri ve idari çalışanlar tarafından tüm gün süren oryantasyon eğitimlerine geçildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk dersi Rektör Tabakoğlu verdi - Son Dakika

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