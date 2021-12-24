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Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak - Son Dakika

Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak

24.12.2021 11:16

Edinilen son dakika haberine göre GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2021 yılı TÜBA-GEBİP ödülü sahiplerini buldu.

TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2021 yılı TÜBA-GEBİP ödülü sahiplerini buldu. Meme kanseri üzerine projesi ile sağlık alanında ödül alan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cemal Georg Orhan, plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim adamlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkedeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programında Fırat Üniversitesi önemli bir ödül aldı. Sağlık alanında meme kanseri üzerine yaptığı çalışmalar ile TÜBA-GEBİP ödülüne layık görülen FÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cemal Georg Orhan'ın, 28 Aralık tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK'ın ortak düzenleyeceği programda ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

"Fırat Üniversitesi adına bu ödülü almak gurur verici"

Sağlık kategorisinde aldığı ödülden dolayı mutluluk duyduğunu dil getiren Prof. Dr. Cemal Georg Orhan, "2021 yılında Türkiye Bilimler Akademisinin sağlık alanında 'Genç Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldüm. Bu ödül Türkiye'de 5 araştırmacıya verildi, toplamda ise 42 kişi başvurmuştu. Üç aşamalı bir değerlendirmeden sonra bugüne kadar yaptığımız bilimsel yayınlar ve çalışmalarımızdan ve bir proje sunarak bu ödüle layık görüldük. Fırat Üniversitesi adına bu ödülü almak gurur verici bu ödül 40 yaş altında araştırmacılara verilen bir ödül" dedi.

Kendisine ödül getiren proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Orhan, "Türkiye Bilimler Akademisi, üç yıl boyunca projede destekliyor. Bizim projemiz de meme kanseri üzerinedir. Korunmasıyla ilgili bir fitokimyasal çalışmayı düşünüyoruz. Bu anlamda 3 yıl boyunca çalışmaya devam edip yıllık raporlarımızı akademiye sunacağız. Aslında bu bireysel bir ödül gibi görünmesine rağmen bir ekibin başarısıdır. Çünkü bilim yalnız başına yapılabilen bir aktivite değildir. Mazeret üretmeyi bırakmak gerekiyor, biz FÜ'de bunu başarabildik. Bu ödülü, OTDÜ, Bilkent, Koç ve Sabancı gibi üniversitelerden alan akademisyenlerdi. Bunlarla rekabet edebilecek düzeydeyiz. Biraz daha zorlamak, doğru patronu ve doğru ekibi bulmak gerekiyor ve onları bulduğunuz zamanda bırakmamanız gerekiyor. Zaten çalıştığınız zaman bir şekilde karşılığını görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Bu çok prestijli bir ödüldür"

Akademisyenlerinin başarısının gurur verici olduğunu ifade eden FÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu ise "Fakülte olarak mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Bilindiği üzere fakültemiz ülkemizin köklü üniversitelerinden bir tanesidir. Bugün itibariyle hem ulusal hem de uluslararası akreditasyona sahip bir fakülte konumundayız. Bu başarıya, başarılı akademisyenlerimizle ulaşıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda ülkemizde dünyada tanınmış bilim insanlar listesine giren birçok öğretim üyemiz var. Bunlardan Prof. Dr. Cemal Orhan hocamızın fakültemize ve üniversitemize kazandırdığı çok önemli bir ödül için bir aradayız. Üstün başarılı genç bilim insanlarına verilen bir ödüldür. Biz de fakülte olarak hocamızın başarısını ödüllendirmek istedik. Bu çok prestijli bir ödüldür. Kendisine hem başarılarının daim olmasını diliyoruz hem de fakültemiz ve üniversitemize bu ödülü kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak
Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak
Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak

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Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Üniversitesi, Veteriner, Tüba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: TÜBA-GEBİP ödülüne uzandı, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak - Son Dakika
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