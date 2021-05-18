Son dakika haber! TÜBA'nın yayımladığı 5 eser daha "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası"na kazandırıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında ilk defa yayımlanan "Divan-ı Hafi", "Molla Lutfi ve Fütühat", "Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu", "Kitabü'ş-Şifa: Nefs" ve "Aynü'l-Hayat" isimli eserleri okurla buluşturdu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazılı açıklamasında, TİBKM Projesi dahilindeki her bir eserin değerlendirme, hazırlık ve yayımlanma süreçlerinin oldukça zorlu olduğunu belirterek, şimdiye kadar toplam 38 eserin yayımlandığını bildirdi.

Şeker, proje kapsamında Türk-İslam medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilimler, dini ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleriyle diğer dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarınca seçilen 100 eserin, imkan ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı veya tercümesinin yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür aleminin ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedefiyle yayınların devam ettiğini vurguladı.

Son yayımlanan 5 eserin Türkiye'de ilk defa yayımlandığının altını çizen Şeker, şunları kaydetti:

"Yayımladığımız eserlerin hepsi çok değerli ve uzun yıllar emek verilerek ortaya konulmuştur. Bu eserlerin vücut bulması konusunda gecelerini gündüzlerine katarak çalışmış bilim insanlarımıza, eserlerin değerlendirme komitelerinde en doğru kararı vermek için titizlikle yürüttükleri süreçler için ülkemiz ve Akademimiz adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Yayına hazırlık çalışmaları devam eden ve günyüzüne çıkmamış daha pek çok eserimizin de önümüzdeki dönemlerde kütüphanelerimizi zenginleştireceğinin haberini vermek ayrıca onur verici bir duygu."

TÜBA'nın TİBKM Projesi kapsamında ilk kez yayımladığı eserler "Divan-ı Hafi", "Molla Lutfi ve Fütühat", "Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu", "Kitabü'ş-Şifa: Nefs" ve "Aynü'l-Hayat" isimlerini taşıyor.