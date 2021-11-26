Son dakika haber... Tufanbeyli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Ali Erkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?