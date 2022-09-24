Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı

24.09.2022 16:41
Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kişilerin yanına otomobille giden H.İ., pompalı tüfekle Ö.Ö.'yü yaraladıktan sonra kaçan grubun arkasından koşarak ateş etmeye devam etti. Bölgeye yakın olan polis memurlarının havaya ikaz ateşi açmasıyla olay son bulurken saldırgan yakalandı.

Kadirli ilçesinde 21 Eylül'de Cemal Paşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan H.İ. ile Ö.Ö., yaptıkları telefon görüşmesinde tartışmaya başladı.

ARAÇTAN İNİP POMPALIYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.İ., otomobille Ö.Ö. ve arkadaşlarının bulunduğu sokağa geldi. Otomobilden inerek pompalı tüfeğiyle ateş açan H.İ., Ö.Ö.'yü yaraladı.

KAÇARLERKEN DE ATEŞ ETTİ

Vücuduna saçmalar isabet eden Ö.Ö., arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. H.İ. de gruba ateş açıp arkalarından koştuğu sırada çevredeki polis memurları müdahale etti.

UYARI ATEŞİYLE DURDU

Tabancayla havaya uyarı ateşi açan polis memurları, H.İ.'yi gözaltına aldı. Yaralı Ö.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Kadirli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 17:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement