Vücuduna saçmalar isabet eden Ö.Ö., arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. H.İ. de gruba ateş açıp arkalarından koştuğu sırada çevredeki polis memurları müdahale etti.

Kadirli ilçesinde 21 Eylül 'de Cemal Paşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan H.İ. ile Ö.Ö., yaptıkları telefon görüşmesinde tartışmaya başladı.

Kaynak: DHA

Kadirli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı - Son Dakika

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