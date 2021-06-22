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TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

22.06.2021 17:01

DİYARBAKIR'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.

TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Diyarbakır, Otomobil, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUĞLA YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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