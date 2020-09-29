Son dakika haber: TÜGVA'dan Aliağa'daki şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: TÜGVA'dan Aliağa'daki şehit ailesine ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) başlatılan "TÜGVA Şehitlerinin yanında" projesi kapsamında vakfın Aliağa ilçe teşkilatı üyeleri, şehit jandarma er İrfan Dere'nin ailesini ziyaret etti.

Son dakika haber: TÜGVA'dan Aliağa'daki şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) başlatılan "TÜGVA Şehitlerinin yanında" projesi kapsamında vakfın Aliağa ilçe teşkilatı üyeleri, şehit jandarma er İrfan Dere'nin ailesini ziyaret etti.

Kalabak Mahallesinde şehit jandarma er İrfan Dere'nin ailesinin evine giden teşkilat üyeleri, Dere'nin annesi Şerife Dere ve abisi Ünal Dere ile sohbet etti.

TÜGVA Aliağa ilçe temsilcisi Muhammed Keskin, TÜGVA İzmir İl Başkanı Mesut Öndeş, TÜGVA İzmir Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yasin Keskin, TÜGVA İzmir İl Teşkilat Başkanı Cenk Yilmaz ile bir araya gelerek "TÜGVA Şehitlerinin Yanında" adlı proje hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Keskin bu çerçevede ilk olarak Dere'nin kıymetli ailesinin ziyaret edildiğini belirterek, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu beyan ettik. Devletimiz şehit ailelerinin yanında. Biz de yanındayız. Şehidimizin annesi çok memnun ve mutlu oldu. 'Bir sıkıntınız olduğunda bizimle paylaşabilirsiniz' dedik. Bu projeyi yalnız olmadıklarını hissettirmek için tasarladık, bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Türkiye, Aliağa, Şehit, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TÜGVA'dan Aliağa'daki şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

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