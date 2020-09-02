Son dakika haber! TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber! TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçinin mezarının yer aldığı şehitliği ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçinin mezarının yer aldığı şehitliği ziyaret etti.

Eminoğlu, beraberindekilerle Kırkağaç ilçesindeki gençlik ve izcilik kampında gençlerle bir araya geldi.

Enes Eminoğlu, Maden Şehitliğini ziyaret etti.

Eminoğlu, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kırkağaç'taki kampında bulunan gençleri ziyaret etmek için Manisa'ya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"50 gencimiz çeşitli etkinliklerle hem eğlenerek hem öğrenerek kamplarını tamamlayacaklar, onları ziyaret ettik. Buraya kadar gelmişken Soma Maden Şehitliğini de ziyaret ettik. Rabbim hepsinden razı olsun, Allah onlara rahmet eylesin. 301 şehidimiz var. Fatihalarımızı, dualarımızı yaptık. Geride çok hüzünlü öyküler, acılar var."

Eminoğlu, Soma Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup ile de burada bir araya geldi.

Son dakika haber! TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti

Manisa, Maden, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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