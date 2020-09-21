Son dakika haber! TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos'ta yüzde 7.46 yükseldi

Yurtdışı üretici fiyatları (YD-ÜFE), Ağustos'ta, aylık bazda yüzde 7.46, yıllık bazda da 30.23 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 25.98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9.95 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 32.35, imalatta yüzde 30.19 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarında yurt dışı üretici fiyatları yıllık bazda; ara malında yüzde 28.95, dayanıklı tüketim malında yüzde 37.83, dayanıksız tüketim malında yüzde 29.33, sermaye malında yüzde 35.99 yükseldi,enerjide yüzde 24.14 düştü.Sanayinin iki sektöründe yurt dışı üretici fiyatlarının aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 10.26, imalatta yüzde 7.41 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 7.52, dayanıklı tüketim malında yüzde 6.62, dayanıksız tüketim malında yüzde 6.89, enerjide yüzde 3.76, sermaye malında yüzde 8.33 artış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde fiyatlar yüzde 24.14 düştü. Buna karşılık diğer mamul eşyalarda yüzde 58.55, tütün ürünlerinde yüzde 41.73, metal cevherleri yüzde 37.66 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3.76, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4.13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 4.18 artış gerçekleşti.

Buna karşılık metal cevherleri yüzde 15.75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 8.96, diğer mamul eşyalar yüzde 8.74 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)