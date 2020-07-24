Son dakika haber! Tüketiciler koronavirüs döneminde e-ticarete yöneldi - Son Dakika

Son dakika haber! Tüketiciler koronavirüs döneminde e-ticarete yöneldi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler tüketici davranışlarını da etkiledi, özellikle temassız alışverişe yönelim arttı.

Son dakika haber! Tüketiciler koronavirüs döneminde e-ticarete yöneldi, System.String[]

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler tüketici davranışlarını da etkiledi, özellikle temassız alışverişe yönelim arttı. Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdığını açıkladı.

Kovid-19 salgını sürecinde tüketiciler online alışverişe ciddi bir yönelim gösterdi. Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler tüketici davranışlarını da etkiledi, özellikle temassız alışverişe yönelim arttı. Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdığını açıkladı. altinyildizclassics.com ve mobil uygulamalarına ilginin artmasıyla yeni yatırımlar yapan erkek giyim markası Altınyıldız Classics, online müşteri sayısını ise geçen yıla kıyasla bu dönemde yüzde 120 artırdı.

Kovid-19 salgını döneminin online alışveriş sektörüne en büyük katkılarından birinin hayatında ilk defa online alışverişle tanışan ve bu alışveriş şeklinin pratikliğini keşfeden müşterilerin olduğunu vurgulayan Altınyıldız Classics Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ, "Online'daki toplam müşteri alışverişlerine baktığımızda, yüzde 48 yeni müşteri alışverişimiz olduğunu görüyoruz. Müşteriler için belirli ürün gruplarında ürüne dokunarak, hissederek seçmenin hala çok önemli olduğunu ve alışverişçilerin mağaza içindeki deneyimini çok değerli buluyoruz. Bu nedenle dijital dönüşüme paralel biçimde önümüzdeki dönemde de fiziksel mağazaların da alışverişteki önemini korumaya devam edeceğiz. Ayrıca e-ticaret operasyon alanlarımızın belirli sıklıklarla dezenfekte edilmesi, müşterilerimize maske gönderilmesi ve koli hijyeni adına gönderdiğimiz dezenfektan mendil uygulamaları gibi tüketicide güven oluşturduğumuz tüm deneyimlerimiz bu dönemde oldukça etkili oldu." ifadelerini kullandı.

"Müşteriler aynı hizmet kalitesini ve alışveriş deneyimini kanaldan bağımsız olarak yaşamak istiyorlar"

Son dönemlerde yapılan tüm anketler, saha araştırmaları ve tüketici beklenti çalışmalarında ortaya çıkan sonuç müşterilerin büyük çoğunluğunun online ve offline kanalların entegre halde çalışması yönünde olduğu bilgisini veren Uluğ, "Bu da gösteriyor ki müşteriler aynı hizmet kalitesini ve alışveriş deneyimini kanaldan bağımsız olarak yaşamak istiyorlar. Müşterinin beklentisi; verdiği sözleri tutan, güvenilir, söylemlerinde tutarlı ve vaat ettiklerini yerine getiren perakendeciler. Daha önemlisi tüketiciler, nereden veya ne zaman olursa olsun marka ile etkileşimde aynı deneyimi ve tecrübeyi yaşamayı bekliyorlar. Altınyıldız Classics olarak, aynı söylemleri ve aynı vaadi sunan, müşterilerine aynı alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen, tüm farklı yolların harmanlanmış hali olan 'Omni Channel'a yöneldik. Markamızın müşteriyle etkileşim içinde olduğu mağaza, web sitesi, mobil uygulama, televizyon reklamları ve sosyal medya hesapları gibi tüm kanallarımız entegre halde." dedi.

'Beden rehberi' doğru bedeni bulmanıza yardımcı oluyor

Ayrıca; evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı pandemi döneminde ve sonrasında tüketiciler telefonlarındaki bir uygulamayı ya da bilgisayarını veya tabletini kullanarak herhangi bir hizmet veya ürüne ulaşabiliyorlar. Online alışverişe mesafeli duran bazı müşterilerin en büyük endişesi ise doğru bedeni belirlemek oluyor. Altınyıldız Classics internet sitesi altinyildizclassics.com, ürün sayfasında 'bedeninizi bulun' kısmını tıkladıktan sonra beden seçimi konusunda kullanıcıyı yönlendirerek en uygun bedeni seçmesine yardımcı oluyor.

Uygulamadan faydalanmak isteyen müşteriler, Altınyıldız Classics internet sitesi üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını da oluşturabiliyorlar. Randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başlıyor, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabiliyorlar. - İSTANBUL

Altınyıldız, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Tüketiciler koronavirüs döneminde e-ticarete yöneldi - Son Dakika Ekonomi
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